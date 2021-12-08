Ukrayna'dan Donbas krizinde 'Türkiye' mesajı

Nikiforov, Kommersant'a yaptığı yorumda Rusya ile direk görüşmeler, Türkiye'nin görüşmelere katılması ve ABD'nin Normandiya formatına eklenmesi formatlarını uygun bulduklarını belirterek, "Önemli olan bunun pratik sonuçlar getirmesi." değerlendirmelerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde, "(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta destek sunabiliriz." ifadelerini kaydetmişti.
DONBAS KRİZİ
Ukrayna ve Rusya arasında yıllardır devam eden gerilim sürerken, Rusya'nın sınıra 100 bine yakın askeri konuşlandırması tansiyonu artırdı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, son haftalardaki açıklamalarında sık sık Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakının sonuçları olduğunu, Rusya'ya yaptırımlar uygulandığını hatırlatıyor.
NATO, benzer bir durum Donbas'ta yine yaşanırsa bunun Moskova için "maliyetleri ve sonuçları" olacağını ifade ediyor. NATO yetkilileri, 2014'ten sonra ittifakın doğusundaki hava, kara ve deniz mevcudiyetinin artırıldığını, Karadeniz ve Baltık Denizi'ndeki güçlerin kuvvetlendirildiğini belirtiyor.
Dün de ABD Başkanı Biden ve Rusya lideri Putin arasında yapılan ikili görüşmede Ukrayna meselesi ana gündemi oluşturdu.
Biden, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğini tekrarlayarak gerilimin düşürülmesi ve diplomasiye dönülmesi çağrısı yaptı.
Putin ise ABD Başkanı Joe Biden'dan NATO'nun genişlemesini durduracak yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri talep etti.
Biden ile Putin'in, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tavrı ve Rusya'nın sınıra asker yığması gündemiyle dün yaptıkları çevrim içi görüşmeyi değerlendiren Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "ABD Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesinin olumlu olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin her zaman Ukrayna'yı desteklemesinin ülkesinin başarısı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "İki partili desteğimiz oldu ama en önemlisi krizin çözümünde Başkan Biden'ın kişisel gerçek reaksiyonu ve rolünü görüyoruz." ifadesini kullandı.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov bugün ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'e verdiği demeçte, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye karar verirse 'gerçekten kanlı bir katliam' olacağını ve 'Rus askerlerinin de tabutlarla evlerine gideceğini' ifade etti.
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