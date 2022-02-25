Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına duyuru

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna’da yaşayan veya bulunan değerli vatandaşlarımız, Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı ve tahliye operasyonu gerçekleştiğinde irtibata geçmek üzere, kendinizin ve beraberinizdeki birinci derece yakınlarınızın (eş, çocuk) isim ve kimlik bilgilerini, bulunduğunuz şehri ve size ulaşabileceğimiz bir irtibat numarasını acilen aşağıdaki adrese e-posta ya da cep telefonuna whatsapp veya sms mesajı olarak iletmenizi rica ediyoruz. cagrimerkezi@mfa.gov.tr +90 538 095 88 31” ifadelerini kullandı.

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