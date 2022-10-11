Ukrayna'daki füze saldırılarında can kaybı arttı

HABERTURK.COM / AA

Rus güçlerinin dün Ukrayna şehirlerine yönelik düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği ve 105 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ukrayna Acil Servisinden dün başta başkent Kiev olmak üzere birçok şehre düzenlenen saldırılardaki can kayıplarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırılar nedeniyle aralarında Kiev ve Lviv'e bağlı bölgelerin de bulunduğu 301 yerleşim birimine elektrik verilemediği ifade edildi. Saldırılarda yaşamını yitirilenlerin sayısının 19'a yükseldiği ve 105 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Rus güçleri, dün Kiev, Lviv, Dnipro başta olmak üzere Ukrayna'nın birçok şehrine füze, roket ve kamizake İHA'larıyla saldırılar düzenlemişti.

"UKRAYNA'NIN KORKUTULMASI İMKANSIZ" Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, ülkesinin başkenti Kiev başta olmak üzere birçok şehrine yönelik füze saldırılarını değerlendirerek Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulmasının imkansız olduğunu söyledi.

Kiev'de sabah düzenlenen füze saldırıları sonucu hasar gören altyapının tamir çalışmalarını yapan iş makinalarının önünde açıklama yapan Zelesnkiy, "Şu anda ülke genelinde restorasyon çalışmaları devam ediyor." diye konuştu. Zelenskiy, "Ukrayna'nın korkutulması imkansız, sadece daha da birleşmesi mümkün." ifadesine yer verdi. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.