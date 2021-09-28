Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, ülkesine dönecek

Saakaşvili, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 8 yıldır dönemediği ülkesine 2 Ekim'de gerçekleştirilecek yerel seçimlerinde gideceğini açıkladı.
Ukrayna'da bulanan Saakaşvili, Kiev-Tiflis uçak biletini de paylaştı.
Saakaşvili, yerel seçimlerin ülkenin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu kaydederek, tüm Gürcistan vatandaşlarını sandığa gitmeye davet etti.
HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ
Seçim günü oy hakkını kullandıktan sonra ülke genelinde halkı oy haklarını koruması amacıyla meydanlara çağıran Saakaşviili, "Dediğim gibi, 2 Ekim akşamı Tiflis'te sizinle birlikte olmak ve iradenizi, iradenizin ifadesini savunmak ve Gürcistan'ın kurtarılmasında sizinle birlikte yer almak için bilet aldım." ifadelerini kullandı.
AA'nın haberine göre; Gürcistan hükümet yetkilileri ise hakkında yakalama kararı bulunan Saakaşvili'nin Gürcistan'a dönmesi durumunda derhal gözaltına alınacağını açıkladı.
SAAKAŞVİLİ 2013'TEN BU YANA ÜLKESİNE DÖNEMİYOR
Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.
Ukrayna'da yaşayan ve bu ülkenin Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olan Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti. Saakaşvili, hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor.
Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.
Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.
26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen yıl yeniden Ukrayna vatandaşlığı vermişti.
Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.
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