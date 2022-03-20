Ukrayna'da bugüne kadar 6 yabancı gazeteci öldü

Dünyada gazetecilerin yasal hak ve güvenliğini sağlamak için çalışan Cenevre merkezli Basın Amblem Kampanyası (PEC), Rusya-Ukrayna savaşının bölgedeki gazetecilere etkilerine dair raporunu internet sitesinde paylaştı.
Rapora göre Ukraynalı medya kuruluşları çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerde ofislerini kapatırken çoğu medya çalışanı güvenliğini sağlamak için koruyucu ekipman veya ilk yardım çantası satın almaya başladı.
Ukrayna genelinde 3 bine yakın yabancı uyruklu gazeteci çalışırken, bu gazetecilerden 6'sı Rus saldırılarında yaşamını yitirdi.
ABD televizyon kanalı FOX News, kameraman Pierre Zakrzewski ve 24 yaşındaki Ukraynalı muhabirleri Oleksandra "Sasha" Kuvshinova'nın, Ukrayna'daki çatışma alanında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Aynı saldırılarda 8 yabancı gazeteci yaralanırken, 2 gazeteci ise Rus birlikleri tarafından kaçırıldı.
Raporda, Ukraynalı gazetecilerin savaş zamanındaki zayiatına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Bunun yanı sıra Rus bilgisayar korsanlarının 2, 3 ve 17 Mart'ta Ukrayna medyasına ait internet sitelerine siber saldırı gerçekleştirdiği bilgisi aktarıldı.
Rus füzelerinin 1, 2, 14 ve 16 Mart'ta Ukrayna'nın 6 ayrı bölgesinde televizyon kulelerini hedef aldığı bildirildi.
"GAZETECİLERİN ZIRHA İHTİYACI VAR"
Raporda görüşüne yer verilen PEC Ukrayna temsilcisi Andrii Lanits, bölgede görev yapan gazetecilerin güvenlik sorunu olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna'daki gazetecilerin zırh, kask, telsiz ve ilk yardım ekipmanına ihtiyacı var." ifadesini kullandı.
Lanits, kaçırılan iki yabancı gazetecinin Ukrayna'nın güneyinde Rusya'nın kontrolü ele aldığı bölgelerde görev yaptığı bilgisini paylaştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!