Ukrayna'daki asker eşinden haber alamıyor

Ukrayna'dan işi nedeniyle 3 yıl önce Türkiye'ye gelen gazeteci Olga B., Rus güçlerine karşı ülkesini savunan asker eşinden 2 gündür haber alamıyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nce başlatılan yardım kampanyasında görev alan Olga B., "Telefon ile eşimle görüşüyorduk ama 2 gündür kendisinden haber alamıyorum" dedi.
Ukrayna'dan işi nedeniyle 3 yıl önce Ankara'ya gelen, 1 çocuk annesi gazeteci Olga B., ülkesinde savaş mağdurları için Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde toplanan yardımların paketlenmesinde gönüllü çalışıyor. Olga B., Ukrayna'da Rus güçlerine karşı ülkesini savunan asker eşinden 2 gündür haber alamadığını söyledi. Yaklaşık 1 ay önce eşi ile Ukrayna'da görüştüğünü belirten Olga B., savaşın başlamasının ardından telefonla görüşebildiklerini, en son 2 gün önce konuştuklarını anlattı. Eşine telefonla ulaşamadığını belirten Olga B., "Tüm Ukraynalılar asker oldu. Bu bizim vatanımız için çok önemli. Ukrayna düşmana karşı birleşti. Benim eşim de asker. Asker olmayan erkek ve kadınlar ellerine silah alarak Ukrayna'yı savunuyor. Telefon ile eşimle görüşüyoruz. 2 gündür kendisinden haber alamıyorum. Ben anlıyorum bu bir savaş. Ben okul tatilinde en son Kiev'e gittim. Şu an Kiev nasıl görünüyor bilmiyorum. Bombanın düşmediği hiçbir şehir yok. Çok tedirginiz" diye konuştu.
'SAVAŞI BİLMEYEN ÇOCUKLAR, RESMİNİ ÇİZİYOR'
Ukrayna'da sığınakta kalan kız çocuğunun çizdiği ve kendisine ulaştırılan resmi gösteren Olga B., "Harkov bölgesinde sığınıkta kalırken çizdiği bir resim. Korkunç bir resim. Uçaklar bombalıyor ve savaşın gözlerini çizmiş.
Ailesi ile uçaktan korkarak, sığınağa gidenleri çizmiş. Korkan 2 kardeşin sarılışını ve korkudan oyuncağına sarılan çocuğu çizmiş, tank çizmiş. 1 hafta önce bu resim Ukrayna çocukları için olanaksızdı ama şimdi bu gerçek; bunu neden onlara yapıyorlar bilmiyorum? Savaşın ne olduğunu bilmeyen çocuklar, savaşın resmini çiziyor" dedi.
9 YAŞINDAKİ ANASTASİA: SAVAŞIN DURMASINI İSTİYORUM
Olga B.'nin kızı Anastasia B. (9) ise "Benim arkadaşlarım, ailem ölebilir; ölürlerse ben çok üzülürüm. İnsanlar dışarı çıkarak savaş araçlarını durdurmaya çalışıyorlar, çok güzel parklarımız var, müzelerimiz var, onlar emeklerimizi yok ediyor. Ben çok üzülüyorum, bunun olmasını istemiyorum. Savaşın olmasını istemiyorum. Savaşın durmasını istiyorum" diye konuştu.
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