Ukrayna'da Rus işgali altındaki dört bölgede referandum başladı
Ukrayna'nın Rusya işgali altındaki doğu ve güney bölgelerinde Rusya'ya katılmayı talep edip etmedikleri üzerine referandum yapılıyor. Ukrayna, seçimlerin hileli olduğunu ve sonuçların belirleyici olamayacağını savunuyor.
Batı ise referandumu toprak gaspı olarak nitelendirdi ve oylamanın sonuçlarını tanımayacaklarını vurguladı.
Ukrayna'nın Rusya işgali altındaki doğu ve güney bölgelerinde Rusya'ya katılmayı talep edip etmedikleri üzerine referandum yapılıyor.
Ukrayna, seçimlerin hileli olduğunu ve sonuçların belirleyici olamayacağını savunuyor.
Batı ise referandumu toprak gaspı olarak nitelendirdi ve oylamanın sonuçlarını tanımayacaklarını vurguladı.
Rusya'da Kremlin yanlısı Komsomolskaya Pravda gazetesinin aktardığına göre, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya’da oy verme işlemi bu sabah başladı.
Dört bölgede oylamaların 27 Eylül'de sona ermesi planlanıyor.
Rus medyasına göre yetkililer Cuma gününden Pazartesi'ye kadar taşınabilir sandıklarla kapı kapı gezecek.
Reuters haber ajansına göre dört bölge Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini temsil ediyor ki bu da Macaristan büyüklüğünde bir alana denk geliyor.
Rusya açısından oylamanın sonucu önceden kesin görünüyor.
Donbass Savaşı'nda Ukrayna'dan ayrılarak kurulan de facto devlet Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Pushilin, Rus devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, "referandum sonuçlarından kesinlikle emin olduğunu" söylerken, Zaporijya Bölgesi'nden Rus yanlısı Vladimir Rogov, çoğunluğun Rusya'ya katılma lehinde oy kullanacağını öngörüyor.
Ayrılıkçı Luhahsk Bilgi Merkezi internet sitesi tarafından Luahnsk'ta gerçekleştirilen bir ankete göre, bölge sakinleri "Rusya ile yeniden birleşmeyi dört gözle beklediğini" belirtti.
Ukrayna referanduma karşı çıkıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Perşembe gecesi yaptığı konuşmada, oylamanın "göstermelik" yapıldığını ve demokratik olmadığını söyledi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, yeni işgal edilen bölgelerde yerel halkın referandumlar öncesinde baskıya maruz kaldığını veya rüşvet aldığını söylemişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, oylamanın gerilimi tehlikeli bir biçimde tırmandıracağını söyledi.
Blinken Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'ne, Rusya'nın Ukrayna topraklarına ilişkin hiçbir iddiasının Ukrayna'nın kendisini savunma hakkını elinden alamayacağını söyledi.
Referandum sonucunda Rusya'nın dört bölgeyi ilhak etmesi, Batı'nın bu bölgelere silah tedarik etmesi nedeniyle iki kutbu karşı karşıya getirebilir.
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Ukrayna'da Rus işgali altındaki dört bölgede referandum başladı/ukrayna-da-rus-isgali-altindaki-dort-bolgede-referandum-basladi-3523008
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