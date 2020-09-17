Ukrayna'da "Rapid Trident 2020" tatbikatı başladı

Resmi haber ajansı Ukrinforum'un haberine göre, tatbikat 25 Eylül'e kadar sürecek.

10 ülkeden yaklaşık 4 bin askerin katıldığı tatbikatta zırhlı araçlar, askeri helikopterler ve uçaklar kullanılacak.

Ordudan yapılan açıklamada, bölge sakinleri tatbikat sahasına yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tatbikatın açılışına katıldı.

Zelenskiy, açılış konuşmasında, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasının stratejik hedef olduğu "Ulusal Güvenlik Stratejisi"ni bu hafta onayladığını hatırlatarak, NATO üyeliği sürecini hızlandıracak reformların uygulanmasının önemini vurguladı.