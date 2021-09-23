Ukrayna'da "oligark" karşıtı yasa kabul edildi

AA

Söz konusu yasa 450 milletvekilinden oluşan parlamentoda 279 oyla kabul edildi.

Önemli ekonomik veya siyasi güç sahibi kişilerin (oligarklar) ulusal güvenliğe aşırı etkisi tehdidini engellemeye ilişkin yasaya göre, yasa kapsamında oligarkların siyasi partileri finanse etmeleri ve büyük çaplı özelleştirmelere girmeleri yasaklanıyor.

Ayrıca yasaya göre, söz konusu oligarkların belirlenmesi Ulusal Savunma ve Güvenlik konseyi tarafından gerçekleşecek.

Yasa Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin onayından sonra 10 sene süreliğine yürürlüğe girecek.