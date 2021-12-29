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Rusya - Ukrayna gerilimi tırmanıyor.

New York Times'ın haberine göre Ukrayna'da olası işgale karşı siviller eğitiliyor.

Eğitime katılanlardan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Daniil Larin "Düşmanın ülkemizi işgal etme ihtimaline karşı bence ülkedeki herkesin ne yapacağını öğrenmesi lazım" dedi.

Ukrayna'da son dönemde düzinelerce sivil grup, Rusya'nın sınırlarında 100 bin askeri konuşlandırdığı iddialarının ardından eğitim almaya başladı.

Ukrayna'nın mevcut 215 bin askeri bulunuyor. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Anatoli Barileviç, 100 bin sivil gönüllüye ulaşmayı hedeflediklerini söylerken askeriyeden ismini açıklamayan bir sözcü, katılanların sayısını açıklayamayacağını ifade etti.

Rusya'dan ise sivillerin eğitilmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD geçtiğimiz haftalarda açıkladığı istihbarat raporunda Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 bin askeri konuşlandırdığını ve yeni yıldan sonra saldırabileceğini belirtmişti. Ancak Rusya kesinlikle böyle bir planları olmadığını belirterek suçlamaları 'Rusyafobi' olarak değerlendirmişti.