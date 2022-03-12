Ukrayna'da Melitopol Belediye Başkanı kaçırıldı

Geraşenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Fedorov'un işgal altındaki kentte bulunan kriz merkezinden 10 Rus askeri tarafından kaçırıldığını belirtti.

Fedorov'un Ruslarla iş birliği yapmayı kabul etmediğini kaydeden Geraşenko, Başkan'ın başına plastik poşet geçirilerek binadan çıkarıldığını bildirdi.

Ukrayna'nın doğusunda, Zaporijya Oblastı'nda bulunan Melitopol, şubatın son günlerinde Ruslar tarafından işgal edilmişti.