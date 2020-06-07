Ukrayna'da Kovid-19 vaka sayısı 27 bine yaklaştı

KİEV/ Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 26 bin 999'a, ölü sayısı 788'e yükseldi.
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, başkent Kiev'de düzenlediği brifingde, ülkesindeki Kovid-19 durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Stepanov, son 24 saatte 485 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 26 bin 999'a yükseldiğini bildirdi.
Vakalardan 1932'sinin çocuk ve 5 bin 50'sinin sağlık çalışanı olduğunu kaydeden Stepanov, ölü sayısının 11 artarak 788'e, iyileşen sayısının da 242 artarak 12 bin 54'e çıktığını aktardı.
Ülkede, 14 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.
Karantina uygulamasının 22 Haziran'a uzatıldığı Ukrayna'da, 11 Mayıs'tan itibaren tedbirler aşamalı olarak gevşetiliyor.
Ukrayna'da, ilk Kovid-19 vakası 3 Mart’ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 13 Mart’ta kayıtlara geçmişti.
- Gürcistan'da 285 kişi hastanelerde gözetim altında
Gürcistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 812'ye çıktı.
Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte bir kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 812’ye, sağlığına kavuşanların sayısının 674'e ulaştığı belirtildi.
Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze, yaptığı açıklamada, vaka görülen 1 kişinin karantinaya alındığını bildirdi.
Bugüne kadar salgın nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan’da, 3 bin 161 kişi karantinada, 285 kişi ise hastanelerde gözetim altında bulunuyor.
İlk vakaya 26 Şubat’ta rastlanan ülkede, 21 Mart-22 Mayıs'ta OHAL ilan edilmişti.
,Dmitri Chirciu
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