Ukrayna'da helikopter düştü

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, "Mİ-2" tipi helikopter, Nikolayevsk bölgesindeki Zayve köyünün yakınlarında düştü.

Düşen helikopterin alev alması sonucu pilot ve yardımcı pilot yaşamını yitirdi.

Kazanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.