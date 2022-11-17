Malezya uçağı davasında 3 sanığa müebbet hapis

2014'te Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yaptığı sırada Ukrayna hava sahasındayken düşürülen Malezya Havayollarına ait "MH17" uçağın füzeyle düşürülmesinden sorumlu tutulan ve gıyabi olarak yargılanan 3 Rus ve 1 Ukraynalı hakkındaki yürütülen ve 8 yıl süren davada karar açıklandı.
ÜÇ KİŞİYE MÜEBBET
Hollanda'nın Schiphol Havalimanı yakınındaki Badhoevedorp'ta yer alan yüksek güvenlikli mahkemede yapılan duruşmada, gıyabi sanıklardan beraat eden tek isim Rus uyruklu Oleg Pulatov'un avukatı ve ölenlerin yakınları hazır bulundu.
Sanıklardan hiçbirinin katılmadığı karar duruşmasında hakimler, savcılık ve mağdur yakınlarından ve müşteki avukatlarından söz talebi olmadan doğrudan kararı okudu.
Mahkeme, sanıklardan Donetsk'te ayrılıkçılarca ilan edilen "Donetsk Halk Cumhuriyeti"nin "istihbarat başkanı" olduğu düşünülen Rus asıllı Sergey Dubinskiy, Donetsk Cumhuriyeti'ndeki "savunma bakanı" eski Rus istihbarat albayı Igor Girkin ve Ukraynalı Leonid Kharchenko'nun ömür boyu hapsine hükmetti.
Girkin'in "yardımcısı" Rus Oleg Pulatov'un füzenin varlığından haberdar olsa da uçağın düşürülmesinde herhangi bir dahli olup olmadığına ilişkin yeterli delilin bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.
Mahkeme, derecesine göre ölenlerin her bir yakını için 30, 40 veya 50 bin avro tazminat ödenmesine karar verdi.
Toplamda 16 milyon avroyu geçecek tazminatın sanıklardan alınamaması durumunda Hollanda hükûmetinin katkı sunacağına dikkat çekildi.
UÇAK RUS FÜZESİYLE DÜŞÜRÜLDÜ
Ukrayna’nın söz konusu dava için yargı yetkisini Hollanda’ya devrettiğini belirten mahkeme, mağdurların vatandaşlığına bakılmaksızın tüm dava için Hollanda mahkemelerinin yetkili olduğunu karara bağladı.
MH17 sefer sayılı uçağın, Ukrayna'nın Harkiv şehri yakınlarındaki Pervomaiskiy köyünden ateşlenen Rus yapımı Buk hava savunma sisteminden ateşlenen füzeyle düştüğü belirtildi.
Mahkeme kararında, sanıklar arasındaki yazışmaların, uydu verilerinin, uçağın enkazı üzerinde yapılan adli incelemelerin, otopsi raporlarının, görgü tanıklarının ifadelerinin ve diğer birçok delilin başka bir ihtimale yer bırakmayacak kesinlikte uçağın 4 sanık tarafından birlikte düşürüldüğünü gösterdiği aktarıldı.
Füzenin olaydan birkaç gün evvel Dubinskiy'in talebiyle Rusya'dan getirtildiği vurgulanan kararda, Kharchenko'un koordinasyonunda Pervomaiskiy'e yerleştirildiği belirtildi.
Kararda, füzenin tedariki, kullanımı, talimatların verilmesi ve uçağının hedef alınmasında sanıkların beraber hareket ettiğinin altı çizildi.
Mahkeme, uçağın Rus füzesiyle düşürülmediğine ilişkin Rus Almaz-Antey şirketinin raporlarının güvenilir olmadığını ve Rusya’ya yakınlığın şirketin inandırıcılığını azalttığını da kaydetti.
298 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Uçaktaki 283 yolcu ve 15 mürettebat olmak üzere toplam 298 kişi hayatını kaybetmişti.
Hollanda Başsavcı Vekili Digna van Boetzelaer, davada tüm sanıklar hakkında ömür boyu hapis cezası talep etmişti.
Hollanda Dışişleri Bakanlığı, uçağın düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttuklarını açıklamıştı.
Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), söz konusu uçağın Rus ordusuna ait bir Buk füzesi tarafından vurulduğunu tespit etmişti.
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