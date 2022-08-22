Doktor Myroshnychenko, "Bu binanın dışında olan hiçbir şey bizi ilgilendirmiyor, savaş hakkında konuşmuyoruz" dedi ve "Şu an tek endişemiz tedavi ettiğimiz bebekler" diye de ekledi. Donetsk bölgesindeki çatışmaların da devam etmesi sebebiyle yeni doğan anneleri hastanede önlem amaçlı daha uzun süre tutuluyor.