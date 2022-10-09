Mücadelenin hakemi, gelen uyarı sonrası maçı 80. dakikada tatil etti. Futbolcular ve görevliler, maçın durdurulmasının ardından sığınaklara gitti.

Ev sahibi Dinamo Kiev, Buyalskiy'in golleriye maçta 2-0 üstün durumdaydı. Karşılaşmanın ne zaman oynanacağıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.