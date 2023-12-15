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        Haberler Dünya Ukrayna'da bir milletvekili toplantı sırasında el bombaları patlattı

        Ukrayna'da bir milletvekili toplantı sırasında el bombaları patlattı

        Ukrayna'nın Zakarpatye bölgesinde yerel meclis toplantısında bir milletvekilinin el bombalarını patlatması sonucu 26 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:22
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        Ukrayna'da vekil toplantıda el bombası patlattı
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        Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zakarpatye'deki Keretskovskiy köy meclisindeki toplantıda bir milletvekili el bombaları patlattı.

        Patlama sonucu ilk belirlemelere göre, 6'sı ağır toplam 26 kişi yaralandı.

        Olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        * Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.

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        #Ukrayna
        #dünya
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