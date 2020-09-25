Ukrayna'da askeri uçak düştü: 22 ölü

Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Harkov bölgesindeki askeri havalimanı civarında düştüğü bildirildi.

Uçakta 28 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edildi.

Bölgeye acil servis ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yarın bölgeye gideceği bildirildi.