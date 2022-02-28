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Kripto paralarda geçen hafta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin başlamasının ardından sert bir düşüş yaşanmıştı.

Bitcoin 24 Şubat'ta 35.000 doların altını görmüştü. İlk andaki panik satışının ardından ise alımlar gelmiş, Bitcoin dün yeniden 39.000 doların üzerine yükselmişti.

Yeni hafta ise Rusya'ya yönelik yeni yaptırım haberlerinin gölgesinde başladı. AB Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarttı ve Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını 'felç edeceğini' açıkladı. Bunun yanında Ukrayna'daki çatışmalar da şiddetini artırarak devam etti.

Bu gelişmelerin ardından Bitcoin bu sabah 38.000 doların altına geriledi. Günlük yüzde 2 düşüşle 37.800 dolara çekildi.

Benzer şekilde Ethereum da yüzde 3.8 gerileyerek 3.600 dolara düştü.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 83'ü bu sabah itibarıyla son 24 saatte değer kaybı yaşadı.