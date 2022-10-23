Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: Rusya’nın hava bombardımanı elektrik şebekesini hedef aldı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’nın enerji sistemini hedef alan geniş çaplı bir bombardıman başlattığını duyurdu.

Saldırıların çok geniş ölçekte olduğunu, Ukrayna’nın batısı, doğusu, güneyi ve merkezini hedef aldığını belirten Kiev yönetimi; yaklaşık 1,5 milyon hanenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Zelenskiy, Rusya’nın füze ve insansız hava araçlarının önemli bir kısmının vurularak durdurulduğunu söyledi:

“Bu saldırılar Ukrayna ordusunun ilerleyişini durduramayacak. Elbette ki şu an Rusya’nın füzelerini ve insansız hava araçlarının yüzde 100’ünü durduracak teknik gücümüz henüz yok. Ancak zaman içinde, müttefiklerimizin de yardımıyla bu noktaya geleceğiz, buna inanıyorum.”

Ukrayna’nın elektrik santrallerinin ve diğer enerji üreten tesislerinin üçte biri, Pazartesi günü başlayan bir dizi hava bombardımanıyla vurularak çalışamaz hale getirilmişti.

Vurulan yerler arasında Kiev yakınları da var.

Güneydeki Odessa’dan da elektrik kesintileri haberleri geliyor.

Ukrayna’nın ulusal elektrik operatörü Ukrenergo, son saldırıların sistemlere bu ayın başındaki bombardımanda çok daha fazla zarar verdiğini açıkladı.

Zelenskiy de sadece Cumartesi günü 36 füzenin fırlatıldığını; bunların çoğunun vurularak sistemlere zarar vermeden durdurulduğunu söylüyor.

Elektriklerin kesildiği birçok yerde sistemlerin yeniden çalışması da sağlandı.

Kiev’deki yetkililer, kışa girmeden Rusya’nın enerji dağıtım kaynaklarını vurmaya odaklandığını ve halkı ısınma ve elektrik olmadan zor durumda bırakmaya çalıştığını söylüyor. Rusya’nın bunu Ukrayna ordusunun ilerlemesine karşılık olarak yaptıklarına inanıyorlar.