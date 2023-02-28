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Ukrayna Büyükelçisi Vasly Bodnar'dan TFF'ye ziyaret

Ukrayna Büyükelçisi Vasly Bodnar, eşi Kateryna Bodnar ve Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilsky ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ve taziye ziyaretinde bulundu.

Giriş: 28.02.2023 - 23:25 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna Büyükelçisi Vasly Bodnar'dan TFF'ye ziyaret
İHA

Ukrayna Büyükelçisi Vasly Bodnar, eşi Kateryna Bodnar ve Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilsky ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ve taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Levent Binası'nda gerçekleşen ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da yer aldığı ziyarette Ukrayna heyeti, Türkiye’yi yasa boğan deprem nedeniyle üzüntülerini belirterek taziyelerini iletti. Ukrayna'daki savaş sebebiyle çok sayıda Ukrayna kulübünün Türkiye’de kamp yaptığını da dile getiren Büyükelçi Vasly Bodnar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ve federasyon yetkililerine bu konudaki destekleri için teşekkür etti. Ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuklarına A Milli Takım forması takdim etti. Ukrayna Büyükelçisi Vasly Bodnar, eşi Kateryna Bodnar ve Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilsky milli formaları giyerek depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

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