Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha ve büyükelçilik çalışanları Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıldönümünü bir videoyla kutladı.

Mesajda, "Dost Türk halkı, Ukrayna halkı adına 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıldönümünü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bağımsızlığın ve egemenliğin değerini iyi bilen Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluğun ve işbirliğinin daha da derinleşmesini diliyoruz. Türkiye ve dost Türk halkına barış, refah, mutluluk ve esenlikler diliyoruz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun" denildi.