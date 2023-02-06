Ukrayna, bu ay içinde bir Rus saldırısı bekliyor

Reuters Ukrayna Savunma Bakanı, yeni Batılı sistemlerinin eğitiminin bugün başlayacağını belirtti.

Alys Davies ve Joshua Cheetham / BBC News

Ukrayna’nın görevi bırakmak üzere olan Savunma Bakanı, önümüzdeki günlerde yeni bir Rus saldırısı beklediklerini söyledi.

Bir basın toplantısı düzenleyen Oleksiy Reznikov, Batılı müttefiklerinin gönderdiği tüm silahların o zamana dek ulaşmamış olacağını, ancak Rus güçlerini tutmak için ellerinde yeterli yedek gücün bulunduğunu belirtti.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Ukrayna güçlerinin doğudaki Bakhmut, Vuhledar ve Liman’da şiddetli çatışmalara giriştiğini belirtti.

Reznikov, açıklamalarını Savunma Bakanlığı’ndan alınmasından saatler önce yaptı.

Zelenski’nin partisinden bir siyasetçi, Reznikov’un yerini Askeri İstihbarat Şefi Kirilo Budonov’un alacağını belirtti.

Görev değişimi kararı, Savunma Bakanlığını sarsan bir dizi yolsuzluk skandalının ardından geldi.

Reznikov, medyadaki bazı haberlerde yer alan, bazı savunma bakanlığı yetkililerinin orduya gıda alımında yolsuzluk yaptığı iddialarını reddetmişti.

Ukraynalı milletvekili David Arakhamia, görev değişimini açıklarken “savaş personel politikasını dikte ediyor” dedi. Reznikov, Stratejik Endüstriler Bakanlığına getirildi.

Zelenski, yolsuzlukla mücadele çabaları çerçevesinde bir dizi üst düzey yetkiliyi kovmuştu.

Reznikov, bakanlıktan alınmadan önceki basın toplantısında, Rusya’nın henüz topyekun bir saldırı düzenleyecek kaynaklara sahip olmadığını, ancak yine de sembolik bir adım olarak işgalin yıldönümü olan 24 Şubat’ta saldırıya girişebileceğini vurguladı.

Reznikov, Ruya’nın güney Ukrayna’daki saldırılarının yanı sıra, doğudaki Donbas bölgesini ele geçirmeye öncelik verebileceğini söyledi.

Reuters Reznikov, basın toplantısından bir kaç saat sonra görevden alındı.

Savunma Bakanı ayrıca, Ukrayna askerlerinin bugünden itibaren Alman yapımı Leopard tanklarıyla eğitime başlayacaklarını belirtti.

Reznikov, ülkesinin 150 kilometre menzilli yeni füzeler aldığını, ancak bunların Rus topraklarına karşı değil, sadece Ukrayna’yı işgal eden Rus birliklerini karşı kullanılacağını ifade etti.

Ukrayna’ya Batı silahlarının akışına karşın, bölgeye daha çok asker gönderen Rusya, son günlerde Bakhmut civarında kazanımlar elde etti.

Bölgedeki çatışmalarda büyük ölçüde, paralı asker şirketi Wagner’in rol oynadığı belirtiliyor.

Wagner’in kurucusu Yevgeni Priozhin, kentin bazı kesimlerinde her bir sokak için şiddetli çatışmalar olduğunu ve Ukrayna güçlerinin “son adama kadar” dövüştüğünü söyledi.

Rus güçleri aylardır Bakhmut’e ele geçirmeye çalışıyor ve bu önemli bölgeyi almak, tüm Donbas bölgesini ele geçirme hedefi adına önem arz ediyor.

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