Ukrayna, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

AA

Bakan Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya'nın yasa dışı hareketleri nedeniyle BMGK'nin acil toplanmasını talep ettiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

ABD'DEN UKRAYNA'YA DESTEK

ABD, Rusya'nın Ukrayna'daki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanması çağrısına destek verdi.

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın Donbas bölgesiyle ilgili kararına "Bu, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün sebepsiz bir ihlalidir." diyerek tepki gösterdi.

Greenfield, Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanması çağrısını desteklediklerini belirterek, "Güvenlik Konseyi, Rusya'dan bir BM üyesi devlet olan Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymasını talep etmelidir." dedi.

Rusya'nın eylemenin, Minsk Anlaşmalarının reddi ve 2015 BM Güvenlik Konseyi kararının ihlali olduğunu vurgulayan Greenfield, "Rusya'nın duyurusu, görünüşe göre Ukrayna'yı daha fazla işgal etmek için bir bahane yaratmak amacıyla tasarlanmış bir tiyatrodan başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Büyükelçisi, "Her BM üye devletinin bir sonraki adımda bir payı vardır. Rusya'nın eylemleri, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana, bir ülkenin başka bir ülkenin sınırlarını tek taraflı olarak yeniden çizemeyeceği ilkesini savunan uluslararası düzeni tehdit ediyor. Bu ilke, tüm üye devletlerin sürdürmeyi taahhüt ettiği BM Şartı'nda yer almaktadır." ifadelerini paylaştı.

"Ukrayna'nın egemen topraklarını gasp etmeye yönelik bu küstah girişim karşısında hepimiz Ukrayna'nın yanında durmalıyız." diyen Greenfield, bu krize karşı kimsenin tarafsız kalmaması gerektiğini belirtti.

AB, BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN ACİLEN TOPLANMASINI İSTEDİ

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıması ve bölgeye "barışı koruma misyonu" adı altında asker göndermesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acilen toplanması gerektiğini belirtti.

Borrell, sosyal medyadaki mesajında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine sözde barışı koruma misyonu gönderme talimatını içeren kararnamesi Ukrayna'ya karşı yeni bir açık saldırganlık, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Borrell, BM Güvenlik Konseyinin en kısa sürede konuyla ilgili toplanması gerektiğini ifade etti.

Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması, Rusya Dışişleri Bakanlığına da sözde Donetsk ve Lugansk tarafları ile diplomatik ilişkilerin sağlanması talimatını vermişti.