Ukrayna, BM'deki askerlerini geri çekecek

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Ukraynalı yetkililerin BM'yi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücü misyonunda görevli askerlerini ve askeri teçhizatını çekeceği konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Kongo'daki BM barış gücü misyonunda 250'den fazla Ukrayna askeri görev yapıyor.