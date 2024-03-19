Ukrayna: Biz kimseye saldırmadık, bu savaşı biz istemedik

Ukrayna: Biz kimseye saldırmadık, bu savaşı biz istemedik

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Kuleba, çevrim içi toplantıda, yabancı basın mensuplarının başta Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki durum olmak üzere sorularını yanıtladı.

Savaşın devam ettiğini kaydeden Kuleba, Ukrayna ordusunun ülkelerini "savunmaya" devam ettiğini söyledi.

Kuleba, savaşın 25. ayında olduğunu belirterek, "Rusya'nın ülkemizi birkaç gün olmasa bile birkaç hafta içinde yok etmeyi amaçlayan geniş çaplı işgalini başlatmasının üzerinden neredeyse 25 ay geçti fakat Rusya bu hedefine ulaşamadı." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı "yok etmek" istediğini savunan Kuleba, "Ülkeyi yok etmek istiyorlar ve başarılı olmaları durumunda Avrupa veya Orta Asya'daki diğer ülkelere saldırmaya devam edeceklerinden hiç şüphemiz yok çünkü yayılmacı mantık ve hırs onları yönlendiriyor." diye konuştu.

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Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçmişteki "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ve Rusya İmparatorluğu'nun etkisini "yeniden restore etmeye" çalıştığını iddia ederek, "(Putin) Ukrayna'nın egemen ulus olarak var olma hakkını reddetmektedir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna halkının barış isteği

Rusya'nın savaştaki taktiklerinin "acımasız" olduğunu söyleyen Kuleba, "müttefiklerinden" askeri malzemeye ihtiyaç duyduklarına ve ülkesinin savunma sanayisinin de geliştiğini ifade etti.

Bakan Kuleba, Türkiye’nin çabalarıyla BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında 22 Temmuz 2022'de imzalanan "Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması"na dikkati çekerek, girişimin Ukrayna ihracatının önündeki engeli kısmen kaldırdığını ve küresel gıda piyasasındaki "baskının hafiflemesine" yardımcı olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın alternatif yöntemlerle insani yardıma devam ettiğine işaret eden Kuleba, binlerce ton insani yardımın ihtiyaç sahiplerine gönderildiğine vurgu yaptı.

Kuleba, dünyadaki "hiçbir ülkenin barışı Ukrayna'dan daha fazla istemeyeceğini" kaydederek, "Ülkemiz ve halkımız bu savaşı asla istemedi. Biz hiç kimseye saldırmadık ve kimsenin de bize saldırması için sebep vermedik." diye konuştu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "Barış Formülü"nün "tek gerçekçi" plan olduğu değerlendirmesini yapan Kuleba, şöyle devam etti:

"Toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda uluslararası hukuka saygının yeniden tesisinin devletlerin büyük çoğunluğunun menfaatine olduğuna inanıyoruz. Çünkü Rusya'nın Ukrayna'da başarılı olmasına izin verilmesi durumunda dünyadaki her saldırgan ülke komşularına da aynı şeyi yapma eğilimine girecektir."

Kuleba, Birleşmiş Milletlerde (BM) çok sayıda ülkenin Rusya'yı "kınadığını" söyleyerek, bu ülkelerin "Rusya'nın Ukrayna'dan çıkmasını" talep ettiğini savundu.

Macaristan-Ukrayna ilişkilerine yönelik soruya iki ülke ilişkilerinin "normalleştirilmesine" yönelik çalışmaların yapıldığının altını çizen Kuleba, Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) ve NATO düzeyinde Ukrayna ile ilgili adımları engellemeyeceğini düşündüklerini kaydetti.

Kuleba, Ukrayna-Polonya ilişkilerine yönelik tarımsal ticaret dışında ilişkinin iyi olduğunu, bu konu üzerinde de uzmanların çalıştığını söyledi.

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Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin de konuşan Kuleba, ülkesinin üyelik için "güçlü ve geniş kapsamlı adım atmak" için çok çalıştığını vurguladı.

"Siyasi dinamikler büyük ölçüde cephe hattındaki askeri dinamiklere bağlı"

Kuleba, ülkesinin küresel Güney ülkeleriyle olan ilişkisine yönelik soruya, Ukrayna'nın savaş alanında gösterdiği başarılarla Güney ülkelerinin Ukrayna'nın tarafına yaklaştıklarını ifade ederek, "Dolayısıyla dinamikler, siyasi dinamikler büyük ölçüde cephe hattındaki askeri dinamiklere bağlı." dedi.

Bakan Kuleba, "Eğer Rusya Ukrayna'da galip gelirse küresel güney, bölge ülkeleri kendi bölgelerinde şiddet olaylarında ve sınır ötesi saldırılarda artış yaşayan ilk ülkeler olacaktır. Bu nedenle Ukrayna'nın yanında durmaları son derece mantıklı." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'nın paralı asker kullandığı iddiasıyla ilgili sorulan soruya Kuleba, şu ifadeleri kullandı:

"Genel prensip çok basit. BM Sözleşmesine göre meşru müdafaa hakkını kullanan bir ülkenin yanında savaşan bir erkek ya da kadına paralı asker diyemezsiniz. Başka bir egemen ulusa karşı saldırganlık suçu işleyen bir ülkenin yanında savaşan bir kişi paralı askerdir ve başka ülkeye karşı saldırganlık eyleminin suç ortağıdır. Dolayısıyla Rus yetkililerin bu söyleminin tamamen yersiz ve uygunsuz olduğunu düşünüyorum."

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Kuleba, Çin'in Ukrayna ve Rusya'nın eşit katılımıyla uluslararası bir barış konferansı düzenleme teklifine yönelik sorulan soruya, kendisine resmi teklif gelmediğini belirterek, "Benim için açık olan şey, ilk olarak, Çin'in Rusya ile sahip olduğu özel ilişki nedeniyle Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik bu saldırganlığına son verilmesinde Çin'in kesinlikle çok büyük potansiyele sahip olduğudur." dedi.

Ukrayna ve Çin'in ikili ilişkilerinde sorun yaşanmadığına dikkati çeken Kuleba, "Şu anda dünyada masada olan ana barış önerisi, Başkan Zelenskiy tarafından önerilen Ukrayna'nın barış formülüdür. Barış formülünün ilk açılış zirvesinin toplanması da dahil olmak üzere bu formül üzerinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Ukrayna sadece cephe hattı için bir milyondan fazla insansız hava aracı üretecek"

Kuleba, ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarına yönelik sorulan soruya, "İlk olarak, Amerikan yardımının geleceğini düşünüyorum. İkincisi, Avrupalı ortaklarımızın Ukrayna'ya yardım etmek için üçüncü ülkelerde askeri üretim ve alımlarını önemli ölçüde artırdığını ve ABD'nin kararlarındaki gecikmenin yarattığı boşluğu doldurmamıza yardımcı olduğunu görüyoruz. Bu, sorunu tamamen çözmüyor ancak baskının sürdürülmesine yardımcı oluyor." şeklinde cevap verdi.

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Ukrayna'nın kendi silah üretimini de artırdığına işaret eden Kuleba, "Mevcut silahların akıllıca kullanımı ve askerlerin kahramanlığı. Bu, yeterli miktarda silahınızın olmadığı durumun çözümüdür ve tabii ki geri planda, ordu için yeni silah ve mühimmat kaynakları bulmaya yönelik sürekli ve kalıcı çaba var ve biz pek çok sorunu çözdük. Örneğin, bu yıl Ukrayna sadece cephe hattı için bir milyondan fazla insansız hava aracı üretecek ve bu çok önemli bir rakam." dedi.

Bakan Kuleba, dünya genelinde birçok ülkenin sandık başına gitmesine ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeniden seçilmesine yönelik soruya, "Rusya'daki seçimler gerçekliğin dışındadır. Sözde gerçektirler. Dolayısıyla Rusya'nın politikasında herhangi bir değişiklik beklemiyorum. Çünkü bu sözde seçimler sadece formaliteden ibarettir. Diğer tüm ülkelerle ilgili olarak, kimi seçerseniz seçin, onlarla birlikte çalışacağız." yanıtını verdi.

Rusya'da zarar gören petrol rafinerilerine ilişkin soruya cevaben, "Rusya'nın topraklarında her ne oluyorsa Rusya yönetimi tarafından açıklanması gerektiğini" söyleyen Kuleba, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yasa dışı ve kışkırtılmamış saldırısının doğrudan sonucu var. Eğer Putin bu saldırıyı başlatmasaydı, Ukrayna'da binlerce Rus öldürülmeyecek ve Rusya'da da hiçbir şey olmayacaktı." ifadesini kullandı.

Kuleba, İsviçre'de düzenlenmesi planlanan "Küresel Barış Zirvesi"nin belli bir tarihi olmadığını belirterek, "Böylesine büyük etkinlik düzenlemeyi hedeflediğinizde, programları uzlaştırmanız, katılımı sağlamanız gerekir ve bu nedenle zirvenin tarihi hala tartışılıyor. Çünkü liderler düzeyinde katılım bekliyoruz." diye konuştu.