Belaruslu muhalifin ölümü: Ukrayna'dan açıklama geldi

AA

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Şişov'un ölümü haberi karşısında şok olduğunu belirtti.

Şişov'un ailesine ve yakınlarına taziyelerini sunan Kuleba, "Ukrayna davayı tüm yönleriyle soruşturmak için her şeyi yapacak. Onun trajik ölümüne ilişkin gerçeği ortaya çıkarmak bizim için azami önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dünden bu yana kayıp olan Belarus Evi Derneği Başkanı Şişov'un cesedine ulaşılmıştı.