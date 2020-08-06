Ukrayna, Belarus'un yakaladığı Wagner savaşçılarının kendisine teslim edilmesini talep etti

Kuleba, başkent Kiev’de düzenlediği basın toplantısında, Belarus’ta güvenlik güçlerinin Rus Wagner'e bağlı 33 paralı savaşçıyı yakalaması meselesine dair açıklamalarda bulundu.
Belarus’un yakaladığı şahısların listesini Ukrayna’ya ilettiğini belirten Kuleba, "Güvenlik güçlerimiz, bu listeyi analiz etti ve kimin Ukrayna vatandaşı olduğunu kimin de hem Ukrayna hem de Rus pasaportuna sahip olduğunu, ki bunlar da bizim için sadece Ukrayna vatandaşı, kimin de Rus silahlı oluşumların veya yasa dışı silahlı oluşumların safında Donbas’taki çatışmalarda yer aldığını tespit etti." dedi.
Ukrayna güvenlik güçlerinin Belaruslu meslektaşlarıyla temasta olduğunu dile getiren Kuleba, "Yakalananların Ukrayna’ya teslim edilmesi için talepte bulunduk." şeklinde konuştu.
Kuleba, Belarus’un Wagner savaşçılarının Ukrayna’ya teslim edilmesine henüz resmi onay vermediğini aktardı.
- Lukaşenko'dan Rusya ve Ukrayna başsavcılarını Belarus'a davet etme talimatı
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da başkent Minsk'te seçim kampanyasıyla ilgili yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya ve Ukrayna başsavcılarını konuyla ilgili Belarus'a davet etme talimatını vererek, "Başsavcılar gelmezse sorunu onlarsız çözeriz." dedi.
Durumun siyasallaştırılmaması gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, "Bize ne siyaset ne de ekonomi oyunu lazım. Bizi Amerikalılar ve NATO ile korkutmaya gerek yok. Ne Amerikalılar ne de NATO bu 33 kişiyi gönderdi." ifadelerini kullandı.
Belarus güvenlik güçlerinin geçen hafta ülkede Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 33 paralı savaşçıyı yakaladığı ve bunlarla ilgili soruşturma başlattığı açıklanmıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko konuyla ilgili dün telefonda görüşmüştü.
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