Ukrayna'da, Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi'nden haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirmiş; kızların kaldıkları Harkov'daki Valentinovskaya Caddesi üzerindeki bulunan apartman dairesine giden polis ekipleri, kızların cansız bedenleri ile karşılaşmıştı. Yapılan incelemede öğrencilerin bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilmişti.

Ukrayna'da öldürülen Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep Hüsünbeyi.

"ESKİ TÜRK ERKEK ARKADAŞTAN ŞÜPHELENİLİYOR"

DHA'da yer alan habere göre, Ukrayna basını hayatını kaybeden genç kızlardan birinin eski erkek arkadaşı Hüsnü Can K. ile Harkov'da bir alışveriş merkezinde tartışırken görüldüğünü yazdı. Ukrayna basını, yerel kaynaklarına dayandırdıkları haberde, genç kızın Türk olan eski erkek arkadaşı tarafından rahatsız edildiğini daha önce ailesine söylediğini; olayın zanlısı olduğundan şüphelenilen Hüsnü Can K.'nın ise 2 Ocak'ta Türkiye'ye döndüğünü iddia etti.

Ukrayna'da öldürülen Tıp Fakültesi öğrencisi Buket Yıldız.

EV SAHİBİ: İFTİRAYI ATANLAR ÖZÜR DİLEYECEK

Moskova'da yaşadığı öğrenilen ev sahibi Adel Taysir Almadani ise sosyal medya hesabından, "Bütün bu olaylar açıklığa kavuştuğunda, asılsız bilgiyi yayanların, iftirayı atanların alenen özür dileyişini bekliyorum" mesajını paylaştı. Yerel basın ev sahibi olan Almadani'nin annesinin de 23 Aralık´ta aynı apartmandaki bir başka dairede ölü bulunduğunu; kadının cesedinin, küvette sıcak suyla haşlandığının tespit edildiğini ileri sürmüştü.

Cinayetlerin ardından Türkiye'ye kaçtığı iddia edilen zanlı Hüsnü Can K.

KOMŞULARI: SESSİZ İNSANLARDI

Öğrencilerin öldürüldüğü binadaki komşuları, Yıldız ve Hüsünbeyi'nin sessiz insanlar olduklarını belirterek, "Onları bir kere gördüm. Çok sessizdiler, Rusça'yı da az biliyorlardı. Bir kere kendileriyle konuşmak istedim ancak anlamadıklarını söylediler, iletişim kuramadık. Cesetlerinin evde iki gün boyunca beklediğini öğrendim. Işıkları sürekli yanıktı, biz de şüphelendik. Gaz ocağı acıkmış evde, apartmanın bir bölümünde gaz kokusu vardı" dedi.

ÜNİVERSİTE GÖREVLİSİ: ÖLDÜRÜLEN KIZLAR ÖĞRENCİMİZDİ

Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi öğretim görevlisi Aleksey Novorodskiy, "Öldürülen iki Türk öğrenci üniversitemizde öğrenim görüyordu. Güvenlik güçlerinin şüpheliyi hızlı bir şekilde yakalayacağını düşünüyorum" dedi.