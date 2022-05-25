Ukrayna: "Arabuluculukta en başarılı ülke Türkiye"

Kulebe, Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) basın toplantısı düzenledi.
AA muhabirinin Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk sürecine ilişkin sorusu üzerine Kuleba, "Türkiye farklı gerekçelerle arabuluculuk teklifinde bulunan ülkelerden biriydi. Türkiye en başarılısı oldu. Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı da esasen müzakere sürecindeki en yüksek noktaydı." dedi.
"İSTANBUL'UN ARDINDAN MÜZAKERE SÜRECİ ÇÖKTÜ"
Kuleba, İstanbul'daki toplantının ardından müzakere sürecinin çöktüğünü belirterek, iki ülke arasında müzakereleri yapan çalışma grubunun en son ne zaman toplandığını bile hatırlamadığını söyledi.
Rusya'nın sürekli olarak "Ukrayna'nın diplomasiye ihtiyacı yok, Ukrayna bizimle konuşmak istemiyor" şeklinde açıklamalar yaptığını belirten Kuleba, "Fakat bu bir örtbas etme operasyonu." ifadesini kullandı.
Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırıcı karar imzalamasına da tepki göstererek, "İyi niyetli bir müzakere istiyorsanız böyle şeyler yapmazsınız. Bu kadar basit." ifadesini kullandı.
Alman bir gazetecinin sorusu üzerine ise Kuleba, savaşı kazanmak için ağır silahlara ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.
Almanya'nın elindeki Marder tipi tank ve Leopard tankların Ukrayna'ya tedarik edilebileceği mesajını veren Kuleba, "Tabii ki hayalimiz Alman Leopard tankları." dedi. Kuleba, şu an için böyle bir ihtimalin uzak olduğunu söyledi.
Kuleba, her savaşın diplomasi yoluyla sona erdirildiğini, bununla beraber Rusya'nın tankıyla, topuyla ve uçaklarıyla Ukrayna'ya saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti.
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