Ukrayna, 620 ajanın yer aldığı gizli listeyi ifşa etti

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Ukrayna İstihbarat Birimi, Rusya Güvenlik Servisi'nde (FSB) çalışan ve 620 kişinin adlarını ve iletişim bilgilerini paylaştı.

620 kişinin iletişim bilgilerinin yanı sıra pasaport numaraları, plaka numaraları, banka bilgileri gibi kapsamlı detaylar da yer aldı.

The Telegraph'ın haberine göre, bir ajanın Skype adresi de listede yer alırken, bu ajanın kullanıcı adının 'jamesbond007' olması dikkat çekti. Aynı ajanın kişisel hobilerinin de belirtildiği listede bu kişinin 'ağır içici' olduğu ve 'sistematik olarak trafik kurallarını ihlal ettiği' belirtildi.

Ukraynalı yetkililer bilgileri nasıl ele geçirildiğini açıklamadı ancak Rus istihbarat birimlerine yönelik daha önce gerçekleşen sızıntılardan faydalanıldığı tahmin ediliyor.

Reuters ise belgeleri henüz doğrulamadığını belirtirken, Rus yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.