Ukrayna 5,1 milyar dolar değerinde Rus varlığına el koydu

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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), savaşın finanse edilmesine yardımcı olduklarını iddia ettikleri Rus iş insanları ile ilgili hukuki sürecin başlatılması için mahkemeye somut deliller sundu.

SBU bu çalışmanın, listelerde adı geçen Rus iş insanlarının uluslararası ceza mahkemesindeki davalarının gelecekte değerlendirilmesi için önemli adımlardan biri olduğunu görüşünde.

SBU, Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana, Rus oligarklarının yaklaşık 190 milyar Grivna değerindeki (yaklaşık 5.1 milyar dolar) mal varlığının el konduğunu belirtti. SBU'nun el koyduğu mallar arasında Rosneft, Rosatom, Gazprom, Rostec, RusAl, Tatneft gibi şirketlere ait varlıklar da olduğunu belirtiliyor.

SBU yetkilileri "Rus terörizminin her sponsoru, Putin'in yanında mahkeme kürsüsüne oturmalı. Çünkü onlar suçların tam teşekküllü suç ortakları. Para karşılığında Rusya füzeler ve insansız hava araçları fırlatıyor" ifadesini kullandı.

SBU ilk adım olarak dün akşam saatlerinde Rus iş insanı Yevgeny Giner'e dava açtı. Rusya ve Ukrayna'da şirketleri olan Giner, ayrıca Moskova futbol kulübü CSKA'nın da başkanı. SBU, Yevgeny Giner'in Rus askeri biriminin yakın bir ortağı olduğuna ve Rus ordusuna katyuşa füzeleri sağlayan bir işletmeye sahip olduğunu iddia ediyor.

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