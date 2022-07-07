Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler BBC Dünya

Ukrayna: 21 binden fazla savaş suçu iddiasını araştırıyoruz

Ukrayna, işgalin başlamasından bu yana Rus güçleri tarafından işlendiği iddia edilen 21 binden fazla savaş ve saldırı suçunun araştırıldığını açıkladı.

07.07.2022 - 08:57 | Güncelleme: ABONE OL
- Reuters

Ukrayna, işgalin başlamasından bu yana Rus güçleri tarafından işlendiği iddia edilen 21 binden fazla savaş ve saldırı suçunun araştırıldığını açıkladı.

Başsavcı İrina Venediktova, BBC'ye yaptığı açıklamada, günde 200 ila 300 savaş suçu ihbarı aldıklarını söyledi.

Çok sayıda yargılamanın gıyabında yapılacağını kabul eden Venediktova, bu soruşturmalara devam etmenin "bir adalet sorunu" olduğunu belirtti.

24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal eden Rusya, tüm savaş suçu ithamlarını reddediyor.

Ukraynalı Başsavcı, sivilleri öldüren, işkence yapan, tecavüz eden Rus askerlerinin "hepsinin mahkemeye çıkmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu anlaması gerektiği" uyarısında bulundu.

Başsavcı, ekibinin Ukrayna genelinde çalışmasına karşın, bazı insanlar ve bölgelere erişim olmaması nedeniyle tüm vakaların "düzgün ve etkin" bir şekilde soruşturulamadığını vurguladı.

Venediktova, Mayıs ayında 600 zanlının tespit edildiğini ve 80 soruşturmanın başlatıldığını aktardı.

Ukrayna'da ilk olarak yargılanan Rus askeri Çavuş Vadim Şişimarin, Mayıs ayında bir sivili öldürmesi nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ukrayna, Bucha, Borodiyanka ve kısa bir süre Rus askerleri tarafından ele geçirilen başken Kiev yakınlarındaki diğer kasabalarda toplu mezarlar bulunduğunu söylüyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Ukrayna'yı bir "suç mahalli" olarak tanımlamış ve şimdiye kadarki en büyük dedektif ekibini soruşturmalara yardımcı olmaları için ülkeye yollamıştı.

Moskova ise sivillerin hedef alındığı iddialarını reddediyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Arjantin: 'Kirli savaş' dönemi subaylarına hapis cezaları
Arjantin: 'Kirli savaş' dönemi subaylarına hapis cezaları
Dünya Çikolata Günü: Tatlı düşkünlüğünüz insanlara ve gezegene zarar veriyor mu?
Dünya Çikolata Günü: Tatlı düşkünlüğünüz insanlara ve gezegene zarar veriyor mu?
Güneş sisteminin sırları: Dokuzuncu gezegen varsa, neden hala bulunamadı?
Güneş sisteminin sırları: Dokuzuncu gezegen varsa, neden hala bulunamadı?
Bayramda ücretsiz olan yollar ve köprüler
Bayramda ücretsiz olan yollar ve köprüler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.