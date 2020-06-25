UKOME toplantısında, 6 bin yeni taksi plakası teklifi alt komisyona sevk edildi

Toplantı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut başkanlığında, İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.
İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6 bin yeni taksi plakası önerileri olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:
"Bunun 5 bini taksi olarak çalıştırılacaktı, 750 tane de raylı sistemler nedeniyle yolcu sayısı düşen minibüslerin taksiye dönüşümünü öngörmüştük. 250'sini de raylı sistemlere paralel çalışan taksi dolmuşların taksiye dönüşümü için öngörmüştük. Ama 6 bin taksi önerimiz reddedildi. Dolayısıyla minibüslerin taksiye dönüşümü, taksi dolmuşların taksiye dönüşümleri de otomatik olarak düşmüş oldu. Alt komisyonda değerlendirilecek. Alt komisyonun vereceği karara göre karar tekrar UKOME'ye gelecek. Son kararı yine UKOME verecek."
Demir, 26 üyeli UKOME'de belediye çalışanlarının teklife "evet" geri kalan üyelerin ise ret oyu verdiğini ifade etti.
Alt komisyona havale kararını değerlendiren Demir, şöyle konuştu:
"Pandemi nedeniyle yolculukların zaten düştüğü dolayısıyla yeni taksiye ihtiyaç duyulmadığı ve çok detaylı alt komisyonlarda görüşülmediği söylendi. Ama biz biliyoruz ki 1990 yılından beri İstanbul 7 milyonken olan taksi sayısı hala sabit. İstanbul'un nüfusu 7 milyondan 16 milyona çıktı. Taksi sayısı aynı kaldı. Çok ilginçtir konuşmacıların hepsi, ret oyu verenler bile taksiden taksi sorunu diye söze girdiler. Dolayısıyla bir sorun olduğunu herkes kabul ediyor. Zannediyorum o konuda da bir anlaşma sağlanacak."
Adalar'daki araçların sefer ve ücret tarifelerinin de ilgili müdürlük tarafından belirlenerek gündeme geldiğini bildiren Demir, tarifenin reddedildiğini aktardı.
Demir, Adalar'daki elektrikli araçlarla ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu sonuçlanacağına inandığını söyledi.
- Şehir Hatları 3 ay boyunca 5 kuruş
Valilikle birlikte pandemi döneminde sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğunun gün içerisine dağıtılması için çalışma yürüttüklerini dile getiren Demir, şunları kaydetti:
"3 aylık bir dönem için 10.00-16.00 saatleri arasında şehir hatları vapurları 5 kuruşa indirildi. Sabah ve akşam zirve saatlerde yolculuk yapacak olan hemşerilerimizin bir bölümünün en azından gün içerisine kaydırılarak sabah saatlerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla yapıldı. Aslında ücretsiz anlamına geliyor ama UKOME tarife belirlemek zorunda o yüzden 5 kuruş dedik. 3 ay sonra tekrar değerlendirilecek. Bunun şu önemi de var. Yaptığımız indirimin etkisini ölçme açısından da çok önemli. Bundan sonra alınacak kararlara da yol gösterecek. Talep elastikiyetini de ölçmüş olacağız."
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