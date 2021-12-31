Ukkaşe Türbesi 4 yıl sonra açılıyor

"Beton binalar yıkıldı. Toplam 17 dükkan, kafeterya, otopark var. Engelli, yaşlı vatandaşlarımız da düşünülerek organize edilmiştir. Aşevi, kesimhaneler, adaklık için ahırlar dahi düşünülüp böyle bir kompleks oluşturulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı mahiyetinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Bu eserin gerçekleşmesi için öncelikle yöre halkının ihtiyaçları düşünülmüştür. Yıllık 300 bin ziyaretçinin gelmesi hedeflenmektedir.