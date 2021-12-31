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Ukkaşe Türbesi 4 yıl sonra açılıyor

Ukkaşe Türbesi'ndeki 4 yıl süren restorasyon çalışması tamamlandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Ukkaşe Türbesi'nde 4 yıldır süren restorasyon çalışması tamamlandı. Tamamı taştan oluşan 400 kişilik bir caminin yeniden oluşturulduğunu kaydeden Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, "Burası Ashab-ı Kiram'ın yer aldığı noktalardan biri. Kilis, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye'den gelen insanlar açısından, inanç turizmi açısından önemli durak noktası. Gaziantep'teki de kültür turizmi açısından başlangıç noktamız. O yüzden burası çok önemli" dedi

31.12.2021 - 11:09 | Güncelleme: GÜNDEM
AA

  • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Ukkaşe Türbesi'nde 4 yıldır süren restorasyon çalışması tamamlandı.

  • Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, Hazreti Ukkaşe'nin, Gaziantep'in fethi sırasında şehit düştüğünü, Hazreti Muhammed zamanında yaşadığını, onunla birlikte bütün savaşlara katıldığını ve peygamberlik nübüvvet mührünü öpen bir sahabe olduğunu aktardı.

  • 1600'LÜ YILLARDA YAPILMIŞ

    Hazreti Ukkaşe'nin Gaziantep dışında Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye'de de bilindiğine dikkati çeken Bozkurt, buranın 1600'lü yıllarda türbe olarak yapıldığını, 1900'lü yıllarda 2. Abdülhamid zamanında onarım gördüğünü belirtti.

  • 'BETON BİNALAR YIKILDI'

    Vatandaşın bütün ihtiyaçları düşünülerek detaylı bir restorasyon çalışması yapıldığına dikkati çeken Bozkurt, şunları kaydetti:

  • "Beton binalar yıkıldı. Toplam 17 dükkan, kafeterya, otopark var. Engelli, yaşlı vatandaşlarımız da düşünülerek organize edilmiştir. Aşevi, kesimhaneler, adaklık için ahırlar dahi düşünülüp böyle bir kompleks oluşturulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı mahiyetinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Bu eserin gerçekleşmesi için öncelikle yöre halkının ihtiyaçları düşünülmüştür. Yıllık 300 bin ziyaretçinin gelmesi hedeflenmektedir.

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