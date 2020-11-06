UIyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - BURSA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Adreslerdeki aramalarda 200 gram metamfetamin, 20 gram esrar, farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi.Gözaltına alınan Y.Ö. ve A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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