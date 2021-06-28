Kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Osman Avcı ile ev arkadaşı olan Sayıner'in ölümü, sevenlerini yasa boğdu. İktisat fakültesi mezunu olan ve 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başlayan Sayıner için, yarın saat 14.00'te Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Sayıner'in cenazesi Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek.