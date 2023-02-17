DHA

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk maçında evinde Basel’i 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır açıklamasında, “Maç için konuşulacak bir şey yok çok fazla. Bütün milletimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, geride kalanlara sabır diliyorum. Çok zor ortamda maça hazırlanabildik. Oynadığım en zor maçlardan biriydi.

Bugün sahada gördüklerim de bir o kadar güzeldi. Bu stadyumda 150’ye yakın maç oynadım, hiç bu kadar duygulanmamıştım. Her takımdan, her renkten taraftar vardı. Gerçekten beni çok duygulandırdı. Bütün dünyaya Türkiye’nin bir olduğunu tekrar gösterdik. Çok zor bir maçtı. Milletimizin başı sağ olsun. Elimizden gelen ne varsa daha fazlasını yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

Abdülkadir Ömür ise açıklamasında şunları söyledi: “Belki de futbol kariyerimizin en zor, en duygulu maçına çıktık. Hazırlanması hiç kolay olmadı. Televizyondan takip edebildik yaşananları, çok üzüldük. Maddi ve manevi destek dışında elimizden tek gelen dua etmekti. Allah’tan rahmet diliyorum hayatını kaybedenlere. Yaralılara Allah acil şifalar versin. Çok duyguluyuz, çok hüzünlüyüz.

Bu galibiyet onları bir nebze mutlu ettiyse, tek sevincimiz bu yönde olabilir. Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı herkese teşekkür ediyoruz. Futbolun birleştirici gücünü gördük. Türk insanı istediği zaman tek bir vücut haline gelebiliyor. Birbirimize sarılalım, en güçlü şekilde bu durumdan çıkacağımıza inanıyorum. Elimizden ne geliyorsa bundan sonra da vermeye hazırız.”

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