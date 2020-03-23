23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, kornora virüs nedeniyle evden çıkamayan sporseverlerle sosyal medyada buluştu. Sosyal medyadan gelen sorulara tek tek cevap veren genç kalecinin bu etkinliği, büyük beğeni topladı.
"Futbolcu olmak isteyen birine önerilerin nedir?" sorusuna Uğurcan Çakır, "Hayallerinden vazgeçmeyip, çalışmasını öneririm. Fırsatın kime, ne zaman geleceği belli olmuyor. Bende olduğu gibi"yanıtını verdi.
"Futbol dışında nasıl vakit geçiriyorsun?" sorularını ise başarılı kaleci, "Genelde evde eşimle zaman geçiririm. Kitap okurum, oyun oynarım, dizi izlerim. Salman Jayesh Khanna’nın, Ruhsal Düşünce kitabını okuyorum. Tavsiye ederim. Bir de küçükken okuduğum Sol Ayağım isimli kitap beni etkilemişti" dedi.
Kaleci olmasındaki en büyük etkenin babası ve annesi olduğunu ifade eden Uğurcan Çakır, sonrasında üstümde emeği olduğunu düşünen herkes yanıtını verirken, takımda en komik isimlerin kim olduğunu sorusuna ise "Kendimi saymazsak Abdulkadir Parmak ve Doğan Erdoğan" yanıtını verdi.
Uğurcan Çakır, "Liverpool kalecisi Alisson mu yoksa Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak mı?" sorusuna ise Oblak yanıtını vererek Slovenyalı kaleciyi daha çok beğendiğini belirtti.
Başarılı eldiven, "Şampiyonlar Ligi final maçındasın ve son dakikalarda rakip tehlikeli bölgeden frikik kullanacak. Topun başında kimin olmasını istemezsin?" şeklinde gelen soruya ise "Messi" yanıtını verdi.
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