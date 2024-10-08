Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        22
        Samsunspor
        SAMS
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        5
        Bellona Kayserispor
        KYS
        4
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Uğurcan Çakır: Milli takımda kimin oynadığının çok bir önemi yok - Futbol Haberleri

        Uğurcan Çakır: Milli takımda kimin oynadığının çok bir önemi yok

        A Milli Futbol Takımı'nın ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, "Milli takımda kimin oynadığının çok bir önemi yok. Kime forma geliyorsa elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sezona iyi başladığımı düşünüyorum. Hocam şans verirse elimden geleni yapmaya çalışacağım. Milli takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 17:09 Güncelleme: 08.10.2024 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Milli takımda kimin oynadığının bir önemi yok"
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup’ta 11 Ekim Cuma günü Samsun’da Karadağ ile 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Milliler, hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Ay-yıldızlılarda kaleci Uğurcan Çakır, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "BURADA OLMAK HER ZAMAN GÜZEL"

        Antrenmanlara dün başladıklarını belirten milli file bekçisi, "Burada olmak her zaman güzel. Güzel bir ortam var. Samimi bir ortam var. Buranın tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Hocamızın antrenmanlarına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Mert ağabey küçük bir sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Ona da buradan geçmiş olsun demek istiyorum. Berke aramıza katıldı. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "İYİ KALECİLERİMİZ VAR"

        A Milli Takım'da her mevkide rekabet olduğunun altını çizen 28 yaşındaki kaleci, "Buraya gelen her oyuncu burayı hak ederek buraya geliyor. Kaleci mevkisinde de iyi kalecilerimiz var. Milli takımda kimin oynadığının çok bir önemi yok. Kime forma geliyorsa elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sezona iyi başladığımı düşünüyorum. Hocam şans verirse elimden geleni yapmaya çalışacağım. Milli takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

        "DÜNYANIN EN BÜYÜK TAKIMLARINDA OYNAYAN OYUNCULARIMIZ VAR"

        Milli kaleci, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Dünyanın en büyük takımlarında oynayan oyuncularımız var. Hem genç hem takıma liderlik yapan iyi oyuncularımız var. Hakan ağabey gibi dünya çapında futbolcumuz var. Arda, Kenan ve Kerem gibi çok yetenekli oyuncularımız var. Arkadaşlık ortamı gayet iyi. Hocamızla uyumumuz iyi. Almanya’da bunun sinyalini vermiştik. Hocanın istediklerini yapmaya çalışan bir grup var."

        Her zaman ülkesine faydalı olmak istediğini dile getiren tecrübeli kaleci, "Bu sezon takım olarak iyi başlayamadık ama kendimin iyi başladığını düşünüyorum. Her zaman en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Çok çalışarak, hem burada hem takımımda iyi olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

        "DÜNYANIN HER YERİNDE BÖYLE"

        Yoğun maç temposuyla ilgili de konuşan Uğurcan Çakır, şunları kaydetti:

        "Biz Avrupa Şampiyonası’nda yaklaşık 45 gün geçirdik. Trabzonspor olarak 8-9 gün sonra Avrupa’da Play-off maçımız vardı. Maçların yoğunluğu her sezon daha fazla artıyor. UEFA olmadığında milli takım araları oluyor. Gerçekten yoğun bir fikstür var. Ancak dünyanın her yerinde böyle. Buna adapte olmaya çalışıyoruz."

        Milli kaleci, bu sezon özelinde iyi kaleci performansları gördüğünü aktararak, "Muhammed Şengezer, Berke Özer ve Altay Bayındır. Keza Okan Koçuk’ta iyi bir performans sergiliyor. Kayserispor’da Bilal’de iyi bir performans sergiliyor" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Sıcak gelişme!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Sıcak gelişme!
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde anketler kıran kırana
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde anketler kıran kırana
        Recai Kutan'a son görev
        Recai Kutan'a son görev
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Boşandıktan sonra denize açıldı
        Boşandıktan sonra denize açıldı
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Habertürk Anasayfa