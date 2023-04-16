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Uğurcan Çakır'dan Mert Günok açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında sahasında Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Giriş: 16.04.2023 - 23:29 | Güncelleme: ABONE OL
Uğurcan Çakır'dan Mert Günok açıklaması
HABERTURK.COM / Ajanslar

İşte Uğurcan Çakır'ın sözleri:

"Hafta içi açıklamalarım farklı anlaşıldı. Mert ağabeye değildi lafım. Kimseye değildi. Mert ağabeyi çok seviyorum. Mert ağabeyin beni sevdiğini biliyorum. Ben de onu çok seviyorum. Turnuvada bana çok destek oldu."

"GÜZEL BİR MAÇ OLDU"

Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İki takım da çok iyi performans gösterdi. Güzel bir maç oldu. Kazanmak istiyorduk ama gol yemeden berabere bitirdik. 3 maçtır kazanamıyorduk. Sahada iyi savaştık. İki takım da çok iyiydi. Bol pozisyonlu güzel bir maç oynandı.

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