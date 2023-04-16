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İşte Uğurcan Çakır'ın sözleri:

"Hafta içi açıklamalarım farklı anlaşıldı. Mert ağabeye değildi lafım. Kimseye değildi. Mert ağabeyi çok seviyorum. Mert ağabeyin beni sevdiğini biliyorum. Ben de onu çok seviyorum. Turnuvada bana çok destek oldu."

"GÜZEL BİR MAÇ OLDU"

Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İki takım da çok iyi performans gösterdi. Güzel bir maç oldu. Kazanmak istiyorduk ama gol yemeden berabere bitirdik. 3 maçtır kazanamıyorduk. Sahada iyi savaştık. İki takım da çok iyiydi. Bol pozisyonlu güzel bir maç oynandı.

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