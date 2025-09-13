Uğurcan Çakır: Benim için buruk bir galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, galibiyeti değerlendirdi.

"YENİ BİR TAKIM VE YENİ BİR HEYECAN"

29 yaşındaki tecrübeli kaleci maçla ilgili duygularını ifade ederken, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferim gerçekleşti, bugün ilk 11'de oynadım. Yeni bir takım ve heyecan benim için. İlk maçlar zor olur. Adaptasyon zor oluyor. Bugün buradan gol yemeden ayrılmak önemliydi hem benim hem de takım için. Burada beni çok iyi karşıladılar. Onlara teşekkür ediyorum. Burada olduğum için mutluyum. Galatasaray için elimden geleni yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN BURUK BİR GALİBİYET"

Muslera, Galatasaray'da çok büyük başarılara imza attı. Türk futboluna, kaleciliğine çok büyük katkı sundu. Onu izleyerek çok şeyimi geliştirdim. Kendime ondan bir şeyler kattım. Çok özel bir kaleci. 14 yıl önce burada ilk maçına çıkmış, güzel bir tesadüf. İnşallah ben de aynı başarıları yaşayabilirim. Aslında bu galibiyet benim için biraz buruk. 2 gün önce Urfa'da kuzenim vefat etti. Bütün aileme sabırlar diliyorum. O da bir Galatasaraylı'ydı ve buraya geldiğim için mutlu olmuştu. Ama 2 gün önce acı bir şekilde kaybettik. Bütün ailenin başı sağ olsun" diyerek sözlerini tamamladı.