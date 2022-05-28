UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan tecrübeli kaleci, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluğun çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Uğurcan, "Burası çok özel ve güzel bir yer. Burada olmak iyi hissettiriyor. Sezon bitti, şampiyon olduk yeri ayrıydı ama burası milli takım. Milli takım için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
Her rakibe karşı aynı ciddiyetle mücadele etmeleri gerektiğini aktaran milli file bekçisi, "Hocamızın istediği ve oynatmak istediği bir sistem var. Ona en iyi şekilde adapte olmaya çalışacağız. Bu maçlarda onun istediklerini yapmaya çalışacağız. Maçların zoru, kolayı yok. Bu maçlardan da istediğimiz sonuçları alıp ülkemizi sevindiririz." ifadelerini kullandı.
2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda Portekiz'e kaybettikleri maçı hatırlatan Uğurcan Çakır, "Portekiz maçında fena oynamadık aslında. Maç da ayağımıza geldi. Burak abi çok şanssız bir şekilde penaltı kaçırdı. Canı sağ olsun. Ülke için çok şey yaptı. Maç berabere olsa daha farklı hikayeler olabilirdi. Uzun zaman sonra Dünya Kupası'na gitmek istiyorduk. Bazı şanssızlıklar oldu. 2-2'yi yakalasak belki daha farklı şeyler konuşuyorduk ama geçmişte kaldı. Şimdi önümüze bakacağız. Hedefimizde 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek var. Orada olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Uğurcan, Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu ve Tiago Çukur'un ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmasıyla ilgili, "Onlara da hayırlı olsun. Gerçekten çok yetenekliler. Çok yetenekli oldukları için buradalar. Milli takım formasını giymek herkese nasip olmuyor. Onlar çok şanslı bu konuda. Biz de elimizden geldikçe yeni arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Nispeten tecrübeli sayılırım." diyerek sözlerini tamamladı.
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