'Zoraki Misafir' çekiliyor 0:00 / 0:00

Uğur Yücel'in başrolünde yer aldığı komedi türündeki 'Zoraki Misafir' adlı sinema filminin çekimlerine başlanıyor

HABERTURK.COM

Uğur Yücel'in başrolünde yer aldığı 'Zoraki Misafir'in çekimlerine 12 Aralık'ta başlanacak. Bülent İşbilen'in yönettiği, Giray Altınok'un senaryosunu yazdığı filmde Yücel'e başrollerde Nurseli İdiz, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu ve Gürgen Öz eşlik ediyor. Filmin oyuncuları, çekim öncesinde okuma provası için bir araya gelerek senaryo üzerine çalıştı.

MGX Film'in yapımcısı olduğu komedi türündeki 'Zoraki Misafir', gözden düşmeye başlamış bir medya patronunun, satın aldığı format gereği kendisine bir salak bulması ve salağın gelişiyle işlerin iyice sarpa sarmasını hikâye ediniyor.