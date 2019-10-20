20 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uğur Yücel’in tek kişilik gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ seneler sonra yeniden güldürdü. Dün gece İstanbul seyircisiyle buluşan mutluluğunu Uğur Yücel, “20 yıl sonra İstanbul seyircisiyle buluştuğum için çok mutluyum. Bu gece benim için çok özel bir gece, hepinize çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık” sözleriyle ifade etti.
UĞUR YÜCEL’DEN 'BABA' İTİRAF
Gösteri boyunca seyircisiyle bol bol sohbet de eden Uğur Yücel, babasıyla ilgili bir anısını da, "Babama hayatımda bir kez kızdım o da ben küçükken mandolinimi kırdığında. Mandolinim kırılınca bende kendime yeni müzik aletleri bulmak zorunda kaldım ve tencere, tava gibi şeylerle müzik yaptım" diyerek paylaştı. Yücel, daha sonra sahnede yine çocukluğunda olduğu gibi tencere tava çaldı. Ancak bu kez bir değişiklik vardı Yücel, sahneye oğlunu davet etti ve çocukluk enstrümanlarını oğluyla beraber çaldı.
BÜYÜK USTA NEŞET ERTAŞ'A SAYGI DURUŞU
Uğur Yücel, seyircilerle anılarını paylaşırken Neşet Ertaş ve Bergen'den de bahsetti. Bozkırın Tezenesi lakaplı Ertaş için "Yeri dolmayacak bir insandı. Onu geç tanıdım ama onunla geçirdiğim anları çok değerli sayıyorum” ifadelerini kullanan Yücel, "Bergen'le üç yıla yakın bir zaman diliminde aynı sahneyi paylaştık. Bana sürekli öleceğinden bahseder, ölümden hiç korkmazdı. Onunla ilgili anılarımı her paylaştığımda içim burkulur, o hayat dolu insan gelir gözlerimin önüne. Katili çocuk istismarından tutuklanmıştı en son" diyerek tarihe adeta not düştü.
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