Uğur Şalvarcıoğlu kimdir?

Uğur Şalvarcıoğlu, Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan minibüste yer alıyordu. Şalvarcıoğlu hakkında başka bir bilgiye ulaşılmamıştır.

"Baş Belası" adlı tiyatro ekibinin yer aldığı 52 ADS 527 plakalı araç ile 42 FES 27 plakalı kamyonun çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.

Gerçekleşen kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.