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Amasya'da feci kaza! Uğur Şalvarcıoğlu kimdir, sağlık durumu nasıl?

Amasya - Çorum kara yolu üzerinde meydana gelen Burak Topçu, Tolga Güleryüz ve Özgür Karataş'ın yaşamını yitirdiği aktarılan feci kazada 8 kişi yaralandı.

Giriş: 21.11.2022 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
Uğur Şalvarcıoğlu kimdir, mesleği ne? Uğur Şalvarcıoğlu sağlık durumu nasıl?
Uğur Şalvarcıoğlu kimdir?
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"Baş Belası" adlı tiyatro ekibinin yer aldığı 52 ADS 527 plakalı araç ile 42 FES 27 plakalı kamyonun çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.

UĞUR ŞALVARCIOĞLU KİMDİR?

Uğur Şalvarcıoğlu, Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan minibüste yer alıyordu. Şalvarcıoğlu hakkında başka bir bilgiye ulaşılmamıştır.

UĞUR ŞALVARCIOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gerçekleşen kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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