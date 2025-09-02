Uğur Işılak: Neşet Ertaş’ı siyasete alet etmeyin

Sanatçı Uğur Işılak, Kırşehir’in Kaman ilçesinde konser verdi. Işılak, sahneye Neşet Ertaş’ın ‘Yalan Dünya’ şarkısı ile çıktı.

Konser öncesinde günlerdir Neşet Ertaş üzerinden algı yönetmeye çalışanlara Uğur Işılak; “Çakal sürüsü” diye seslendi. Işılak, Neşet Ertaş’ın adını kullanarak siyaset yapanlara, küfür ve tehditler savuranlara, Mevlana’nın bir sözüyle cevap verdi: “Önce söze bakarım söz söz mü diye, sonra söyleyene bakarım adam mı diye…” şeklinde cevap verdi.

Neşet Ertaş’ın bir şiirine atıf yapan Uğur Işılak,bu konuda şunları söyledi; “Hayvandan doğanlar, hayvan olurlar. İnsandan doğanlar, insan olurlar” mısralarına ek olarak, bir de insandan doğup hayvan olanlar vardır ki, işte bu çakal sürüsü tam da bunlardır.”

Neşet Ertaş’ı çocukluğundan beri dinlediğini söyleyen Uğur Işılak, “Barış Manço bizim için neyse, Aşık Mahzuni Şerif bizim için neyse, Aşık Reyhani bizim için neyse, Murat Çobanoğu bizim için neyse, Aşık Veysel bizim için neyse Neşet Ertaş da odur. Kimi ozandır, kimi aşıktır, kimi üstattır. Kim neyi yakıştırıyorsa onu desin. Birinin bir diğerinden ne bir eksiği ne bir fazlası vardır. Hepsi bir bahçenin farklı koku veren gülleri gibidir” dedi.

Uğur Işılak; sözlerini; “2000'de bestelediğim 'Gadan Alım' eserinde Kırşehir ve Ertaş’tan muhabbetle bahsetmiş olmamdan dolayı Neşet Ertaş, bir televizyon programında arayıp teşekkür etmişti. Neşet Ertaş, bizim başımızın tacıdır. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Rahmetle anıyoruz Neşet Ertaş’ı” sözleriyle bitirdi. Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, sahnede Uğur Işılak'a çiçek takdim etti.