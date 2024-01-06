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        Haberler Gündem Uğur İbrahim Altay kimdir? Uğur İbrahim Altay kaç yaşında ve nereli? İşte Uğur İbrahim Altay hayatı ve siyasi kariyeri...

        Uğur İbrahim Altay kimdir?

        Uğur İbrahim Altay hayatı ve siyasi kariyeri gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da mevcut başkan Uğur İbrahim Altay'ı, yeniden gösterme kararı aldı. Peki, Uğur İbrahim Altay kimdir? İşte Uğur İbrahim Altay'ın biyografisi ve siyasi kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 22:05 Güncelleme: 06.01.2024 - 22:05
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        Uğur İbrahim Altay kimdir?
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da da mevcut başkan İbrahim Altay’ı yeniden gösterme kararı aldı. Karar sonrasında Uğur İbrahim Altay hayatı ve kariyeri gündemdeki yerini aldı. Peki,Uğur İbrahim Altay kimdir? İşte Uğur İbrahim Altay'ın hayatı ve siyasi kariyeri...

        UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?

        1974 yılında Konya’da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu’nda (1988), liseyi Konya Gazi Lisesi’nde (1991) tamamladı.

        1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

        Uğur İbrahim Altay bir yıl boyunca Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında 263. dönem yedek subay olarak ŞIRNAK ‘ta vatani görevini tamamladı. Altay, inşaat mühendisi olarak birçok nitelikli projeyi hayata geçirdi.

        Uğur İbrahim Altay, 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi.

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        29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçildi.

        Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018’de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Uğur İbrahim Altay, 31 Mart 2019 seçimlerinde yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

        Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra,

        Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (United Cities And Local Governments-UCLG) Başkanı

        Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Tarihi Şehirler Birliği (League of Historical Cities-LHC) Başkan Yardımcısı,

        İslam Başkentleri ve Şehirleri Birliği (Organization of Islamic Capitals and Cities-OICC) Yönetim Kurulu Üyesi,

        Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Başkanı,

        Konya Belediyeler Birliği Başkanı görevlerini yürütmektedir.

        Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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