"İlişki durumum; hayırlısı!"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Uğur Güneş, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Geçtimiz günlerde Ortadoğu'nun en büyük ödül töreni olan 'Murex Dor'da 'Uluslararası En İyi Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Güneş, gece hakkında konuştu.

"ONUR VERİCİYDİ"

Ünlü oyuncu, "Çok onur verici bir şey benim için. Bu benim ilk uluslararası ödülüm. Orada Türkiye'nin adını bile duymak gurur verici bir durum. Çok mutlu oldum. Orada çok fazla takip ediyorlar ülkemizi, onur vericiydi." açıklamasını yaptı.

"SENARYO OKUYORUM"

Basın mensupları Uğur Güneş'e, "Yeni bir proje var mı?" sorusunu yöneltti. Güneş, "Şu an var bir sürü proje. Senaryolar geliyor, okuyorum. Aynı zamanda biraz da dinleniyorum. Eylül ayına kadar dijital bir platformda film yapmayı düşünüyorum. Ondan sonraki süreçte de ana akıma bir proje yapmak istiyorum." dedi.

"BEKARIM"

Uğur Güneş, "Aşk hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna ise, "Bekarım, şu an bir şey yok. İlişki durumum şu an; 'hayırlısı...' Doğru insanı bulduğum zaman neden olmasın..." şeklinde cevap verdi.