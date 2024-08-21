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        Haberler Magazin Uğur Dündar, Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu: Reha Muhtar son sağlık durumu nasıl? - Magazin haberleri

        Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

        Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, İstanbul'daki evinde geçirdiği kazada hastaneye kaldırılmış ardından entübe edilmişti. Uğur Dündar, meslektaşının sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu

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        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 14:09 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:21
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          Reha Muhtar, önceki gece 01.00 sıralarında İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki evinde merdivenlerden düşmüş, hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti.

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          Reha Muhtar, ağır yaralanan ve bilinci kapanan meslektaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

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          "OĞLU VE KIZI HASTANEYE GELİYOR"

          Reha Muhtar, yaptığı açıklamada ayrıca Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz ile ilgili detaylara da değinerek şu ifadeleri kullandı:

          Ben, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca'nın bir zamanlar kıyasıya rekabet halinde olduğumuz ama birbirimizi hiç kırmadığımız sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum. Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar.
          Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar. Bugün Reha'nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak.

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